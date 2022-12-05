В России разрешили отдавать конфискат с таможни на благотворительность
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенным органам безвозмездно передавать конфискованные товары благотворительным организациям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого таможенная служба могла передавать конфискованные товары в федеральную собственность, органам соцзащиты, медицинским и образовательным организациям.
Также в перечень получателей включено общероссийское общественное движение Общероссийский народный фронт.
Расширился и перечень товаров, которые можно будет «передать».
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