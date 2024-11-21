СМИ: В России предложили обязать сдавать анализы на наркотики при получении прав
В России предложили обязать желающих получить водительские права сдавать анализы на наркотики при прохождении медкомиссии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В январе-сентябре 2024 года каждое десятое ДТП в России происходило с участием или по вине нетрезвых водителей. В результате них свыше 2500 человек пострадали, 105 погибли.
По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, части ДТП удалось бы избежать в том случае, если бы оформить медицинскую справку стало сложнее. Эксперт отметил, что сегодня почти все автошколы имеют связи с клиниками, а справку можно заказать в интернете за 3000-3500 рублей — ее пришлют заказчику за полчаса с подписью психиатра и нарколога. Нелегально получают такие справки и те, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии.
Национальный автомобильный союз также обратился в Минздрав с просьбой создать базу наблюдающихся у наркологов и психиатров граждан.
Ранее единовременную выплату за информацию о нетрезвых водителях ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru