СМИ: В России предложили обязать сдавать анализы на наркотики при получении прав

В январе-сентябре 2024 года каждое десятое ДТП в России происходило с участием или по вине нетрезвых водителей. В результате них свыше 2500 человек пострадали, 105 погибли.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, части ДТП удалось бы избежать в том случае, если бы оформить медицинскую справку стало сложнее. Эксперт отметил, что сегодня почти все автошколы имеют связи с клиниками, а справку можно заказать в интернете за 3000-3500 рублей — ее пришлют заказчику за полчаса с подписью психиатра и нарколога. Нелегально получают такие справки и те, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Национальный автомобильный союз также обратился в Минздрав с просьбой создать базу наблюдающихся у наркологов и психиатров граждан.

Ранее единовременную выплату за информацию о нетрезвых водителях ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

