СМИ: В России почти на 50% выросли продажи книг на вторичном рынке
По итогам 2023 года объем книг, проданных с рук, вырос в России на 47%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Авито».
По данным исследования, на новые книги, проданные в течение года, пришлось лишь 34% от общего объема реализованной продукции. Еще 66% продаж зафиксировано на вторичном рынке. Самыми популярными писателями в этом сегменте продаж стали Стивен Кинг и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Спрос на их произведения в сравнении с 2022 годом увеличился на 3%.
Эксперты издания объясняют интерес к книгам с рук уходом зарубежных авторов с российского рынка и общим ростом цен на продукцию. Уточняется, что средняя стоимость новой книги достигла 1,4 тысячи рублей. При этом средняя цена книги с рук составила около тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что за 2023 год в России на 10% выросли продажи бумажных изданий. При этом интерес к цифровым версиям увеличился почти 20%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru