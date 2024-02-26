СМИ: В России почти на 50% выросли продажи книг на вторичном рынке

По данным исследования, на новые книги, проданные в течение года, пришлось лишь 34% от общего объема реализованной продукции. Еще 66% продаж зафиксировано на вторичном рынке. Самыми популярными писателями в этом сегменте продаж стали Стивен Кинг и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Спрос на их произведения в сравнении с 2022 годом увеличился на 3%.

Эксперты издания объясняют интерес к книгам с рук уходом зарубежных авторов с российского рынка и общим ростом цен на продукцию. Уточняется, что средняя стоимость новой книги достигла 1,4 тысячи рублей. При этом средняя цена книги с рук составила около тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в России на 10% выросли продажи бумажных изданий. При этом интерес к цифровым версиям увеличился почти 20%, передает «Радиоточка НСН».

