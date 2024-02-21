Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц. По ее словам, подобного графика она придерживается уже 25 лет. Литератор назвала 12 книг в год «очень приятным графиком».

Донцова пояснила, что ей просто «очень нравится писать книги». В 2024 году, по ее словам, она уже сочинила три произведения, что превышает ее обычный план. Писательница на пресс-конференции, посвященной 25-летию ее творческой деятельности, также сказала, что пишет не детективы, но и, например, детские книги из серии «Сказки прекрасной долины».

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Пишет она ручкой, хотя владеет компьютером.

В издательстве «Эксмо» сообщили, что Донцова уже выпустила 258 детективов, порядка 20 книг из серии «Сказки прекрасной долины», а также кулинарные и автобиографические произведения.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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