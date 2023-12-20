Страховые компании назвали самые угоняемые автомобили 2023 года
Наиболее угоняемыми автомобилями в России по итогам года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta, пишет портал Autonews.ru со ссылкой на страховые компании
В премиальном сегменте в список частоугоняемых автомобилей вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE. Лидерами рейтинга среди «китайцев» стали Chery Tiggo и Exeed TXL.
Также эксперты предупредили, что чаще всего машины угоняют во дворах жилых домов. Самым безопасным местом стоянки автомобиля, согласно статистике, являются парковки торговых центров. При этом 80% автокраж приходится на Москву и Санкт-Петербург, сообщили порталу в компании «РЕСО-Гарантия».
Ранее стало известно, что по итогу года чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris. Такой статистикой поделились в компании «Страховой дом ВСК», сообщает «Радиоточка НСН».
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