СМИ: В России на 35% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати

Уточняется, что рост спроса также увеличил и предложение на рынке. В 2024 году в обороте было 116,7 тысячи единиц, что на 26,4% больше относительно 2023 года.

Большая часть фотоаппаратов мгновенной печати, представленных в России, являются импортными. При этом 12% товаров поставляется из стран ЕАЭС. Самыми популярными марками фотоаппаратов моментальной печати в 2024 году стали Fujifilm (69,8%), Attivio (8,8%), Photokidsprint (7,0%), Kodak (2,4%) и Wild Star (1,7%).

Ранее член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов заявил «Радиоточке НСН», что россияне в качестве новогодних подарковсвечи, носки и бытовую технику.

