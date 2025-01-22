СМИ: В России на 35% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати
За последние два года спрос на фотоаппараты моментальной печати вырос в России на 35%, пишут «Известия» со ссылкой на сведения государственной системы маркировки «Честный знак».
Уточняется, что рост спроса также увеличил и предложение на рынке. В 2024 году в обороте было 116,7 тысячи единиц, что на 26,4% больше относительно 2023 года.
Большая часть фотоаппаратов мгновенной печати, представленных в России, являются импортными. При этом 12% товаров поставляется из стран ЕАЭС. Самыми популярными марками фотоаппаратов моментальной печати в 2024 году стали Fujifilm (69,8%), Attivio (8,8%), Photokidsprint (7,0%), Kodak (2,4%) и Wild Star (1,7%).
Ранее член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов заявил «Радиоточке НСН», что россияне в качестве новогодних подарковсвечи, носки и бытовую технику.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле
- Врач Гайдина рассказала об эпидемии облысения
- Стинг объявил об отмене концертов из-за проблем со здоровьем
- Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2,5 млрд рублей
- СМИ: Суд отказал Стрелкову в требовании освободить его из колонии
- СМИ: Двое человек погибли из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге
- Политика Гозмана и знатока Аскерова внесли в список экстремистов и террористов
- Россиян предупредили о крадущих деньги мошеннических приложениях
- В Твери накрыли этническую ОПГ с контрафактными алкоголем и табаком
- Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru