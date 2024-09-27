СМИ: В России может появиться звание заслуженного IT-специалиста

Правительство России рассматривает предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» об особой государственной награде для отличившихся айтишников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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По данным издания, обсуждается введение звание «Заслуженного работника информационных технологий Российской Федерации». В АРПП ожидают, что подобное нововведение будет стимулировать сотрудников отрасли на достижение задач, установленных президентом России Владимиром Путиным в направлениях «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».

Ранее опрос ВЦИОМ показала, что айтишник сегодня является наиболее престижной профессией по мнению 32% россиян.

Как сообщил «Радиоточке НСН» IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков, дефицит IT-специалистов в России оценивается примерно в 500-700 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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