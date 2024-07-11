СМИ: В России могут запретить курение на остановках и у магазинов

В России могут запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций в многоэтажных домах, сообщают «Известия».

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Проект закона об этом 11 июля будет внесен на рассмотрении депутатов Госдумы. Чтобы учесть интересы обеих сторон, парламентарии хотят разрешить курить на расстоянии более пяти метров от остановок и магазинов.

Эксперты поддержали инициативу и предложили запретить курение в автомобилях. В свою очередь представители движения по защите прав курильщиков назвали законопроект дискриминационным.

Ранее эксперт ВОЗ заявил, что более 10 млн россиян страдают от болезней из-за курения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаконопроектыСигаретыКурение

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