СМИ: В России могут запретить курение на остановках и у магазинов
В России могут запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций в многоэтажных домах, сообщают «Известия».
Проект закона об этом 11 июля будет внесен на рассмотрении депутатов Госдумы. Чтобы учесть интересы обеих сторон, парламентарии хотят разрешить курить на расстоянии более пяти метров от остановок и магазинов.
Эксперты поддержали инициативу и предложили запретить курение в автомобилях. В свою очередь представители движения по защите прав курильщиков назвали законопроект дискриминационным.
Ранее эксперт ВОЗ заявил, что более 10 млн россиян страдают от болезней из-за курения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru