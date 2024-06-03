СМИ: В России могут сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми
В Госдуму внесут проект закона, в случае принятия которого женщины с двумя и более несовершеннолетними детьми получат сокращенную рабочую неделю в 39 часов, сообщает ТАСС.
Инициатива принадлежит партии ЛДПР. Сокращение планируется на один час в неделю. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.
Такая мера необходима, чтобы дать женщинам больше свободного времени на детей. Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, нужно создать российским женщинам возможность заниматься детьми, так как это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны.
Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru