СМИ: В России могут полностью запретить беспилотники

Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются полного запрета дронов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Почти все есть»: Аналитик рассказал о возможностях выпуска беспилотников в России

Издание указывает, что на фоне указа президента Владимира Путина о введении разных степеней режима готовности полеты беспилотников запретили в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Отмечается, что аналогичные меры могут ввести в Подмосковье. Отрасль опасается дальнейших «веерных запретов» по всей России, пишет «Свободная пресса».

По данным профильной ассоциации «Аэронекст», распространение запрета использования дронов во всех регионах грозит убытками в размере 10 млрд рублей в течение года.

Эксперты предлагают не вводить полный запрет на полеты беспилотников, а внедрить системы, позволяющие определять аппараты стандартных модификаций и местоположение операторов, а также допускать к полетам только прошедших электронную идентификацию пилотов, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЗапретБеспилотникиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры