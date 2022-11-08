СМИ: В России могут полностью запретить беспилотники

Издание указывает, что на фоне указа президента Владимира Путина о введении разных степеней режима готовности полеты беспилотников запретили в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Отмечается, что аналогичные меры могут ввести в Подмосковье. Отрасль опасается дальнейших «веерных запретов» по всей России, пишет «Свободная пресса».

По данным профильной ассоциации «Аэронекст», распространение запрета использования дронов во всех регионах грозит убытками в размере 10 млрд рублей в течение года.

Эксперты предлагают не вводить полный запрет на полеты беспилотников, а внедрить системы, позволяющие определять аппараты стандартных модификаций и местоположение операторов, а также допускать к полетам только прошедших электронную идентификацию пилотов, пишет РИА ФАН.

