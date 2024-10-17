СМИ: В России хотят запретить использование сервиса SpeedTest
Международная академия связи (МАС) предложила исключить использование операторами в РФ измерителя скорости интернета SpeedTest от американской компании Ookla, инициативу поддержали в Госдуме и ФСБ. Об этом пишут Известия со ссылкой на ответы палаты и силового ведомства.
В письмах говорится, что Госдума и ФСБ согласны с предложением обязать операторов использовать отечественные программные продукты для измерения скорости передачи данных вместо иностранных. Как отметила в обращении президент МАС Анастасия Оситис, Ookla работает в тесной связи с американскими спецслужбами, по всему миру они создали систему тестового контроля сетей связи. Так, SpeedTest позволяет собирать данные, которые впоследствии могут использовать для кибератак на информационные ресурсы в любом государстве.
Как отметил академик МАС Сергей Мельник, подобные SpeedTest позволяют получить сведения о конфигурации сетей связи, используемом оборудовании, нагрузке и многом другом. Эта информация, попав к зарубежным спецслужбам, может быть использована в том числе для адресных DDoS-атак.
«Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным», — рассказал эксперт.
Мельник подчеркнул, что у ресурса есть российские аналоги — например, система «Линкметр».
Ранее в России ограничили доступ к мессенджеру Discord, платформа нарушила требования, выполнение которых обязательно для предотвращения использования ресурса в террористических и экстремистских целях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоккеист Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ
- СМИ: В России хотят запретить использование сервиса SpeedTest
- Экономист: Пенсию по старости могут не назначить из-за стажа работы
- Штаб Трампа заявил, что Харрис не смогла ответить ни на один вопрос Fox News
- Глава Харьковской ВГА поддержал жителей в вопросе вхождения в состав России
- Цены на лекарства для желудка стали дороже на 25%
- Захарова ответила Мерцу на заявление об ультиматуме Москве
- Медведев проиграл Синнеру на турнире «Шлем шести королей»
- Парк «Тайган»: Растерзавших сотрудницу львов нет причин усыплять
- В ЦВО объяснили выплаты срочникам за контракты техническим сбоем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru