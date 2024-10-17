СМИ: В России хотят запретить использование сервиса SpeedTest

Международная академия связи (МАС) предложила исключить использование операторами в РФ измерителя скорости интернета SpeedTest от американской компании Ookla, инициативу поддержали в Госдуме и ФСБ. Об этом пишут Известия со ссылкой на ответы палаты и силового ведомства.

В письмах говорится, что Госдума и ФСБ согласны с предложением обязать операторов использовать отечественные программные продукты для измерения скорости передачи данных вместо иностранных. Как отметила в обращении президент МАС Анастасия Оситис, Ookla работает в тесной связи с американскими спецслужбами, по всему миру они создали систему тестового контроля сетей связи. Так, SpeedTest позволяет собирать данные, которые впоследствии могут использовать для кибератак на информационные ресурсы в любом государстве.

Как отметил академик МАС Сергей Мельник, подобные SpeedTest позволяют получить сведения о конфигурации сетей связи, используемом оборудовании, нагрузке и многом другом. Эта информация, попав к зарубежным спецслужбам, может быть использована в том числе для адресных DDoS-атак.

«Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным», — рассказал эксперт.

Мельник подчеркнул, что у ресурса есть российские аналоги — например, система «Линкметр».

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