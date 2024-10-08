Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ мессенджера Discord
В России была заблокирована работа мессенджера Discord. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве указали, что решение о блокировке было принято в связи с нарушением требований российского законодательства.
«Выполнение требований законодательства РФ необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор потребовал у Discord удалить 947 противоправных материалов, сказали в ведомстве. Отмечается, что среди материалов, подлежащих удалению, призывы к экстремизму, детская порнография, а также пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru