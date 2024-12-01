СМИ: В РФ зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России резко увеличивается количество граждан, заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидата медицинских наук Дмитрия Буланова.

Согласно подсчетам лаборатории, в октябре – декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%, а за аналогичный период в этом году, без учета декабря, показатель превысил 19,5%. Отмечается, что данные выросли почти в четыре раза.

«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%», - добавил Буланов.