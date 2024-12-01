СМИ: В РФ зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией
В России резко увеличивается количество граждан, заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидата медицинских наук Дмитрия Буланова.
Согласно подсчетам лаборатории, в октябре – декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%, а за аналогичный период в этом году, без учета декабря, показатель превысил 19,5%. Отмечается, что данные выросли почти в четыре раза.
«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%», - добавил Буланов.
При этом он предупредил, что чаще всего таким видом заболевания заражаются дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью НСН сообщил, что в России регистрируют половину всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Европе, но позитивная динамика в этом году все же просматривается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru