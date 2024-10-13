СМИ: В РФ приостановили действие лицензии спиртзавода «Чугуновский»
В Нижегородской области Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ведомства.
Завод принадлежит одному из самых крупных производителей водки в России «Novabev Group».
По данным источника, приостановка лицензии связана с тем, что компания «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов производства спирта. В апреле 2024 года местные жители пожаловались на обнаружение мертвой рыбы в реке Чугунка. После проверки представители Росприроднадзора выяснили, что причиной гибели обитателей воды стал спиртзавод. Службой было выявлено более 10 нарушений.
В июле текущего года предприятие получило штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом позже представители Росприроднадзора потребовали взыскать с организации еще почти 730 тысяч рублей. Сейчас соответствующий иск находится в производстве. К тому же компанию обязали возместить нанесенный реке ущерб на сумму 738 тысяч рублей.
Руководство завода отрицает обвинения в загрязнении реки, уверяя, что утилизация отходов проходит по правилам. При этом в компании заявили, что превышение норм содержания загрязняющих веществ было обнаружено в бытовых канализационных водах, которые проходили очистку через специальные сооружения.
Ранее RT сообщил, что Минздрав РФ прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога на продажу алкоголя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru