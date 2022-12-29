СМИ: В регионах проходят обыски по делу бывшего депутата Пономарева

Ранее Пономарев был объявлен в розыск и заочно арестован по подозрению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, напоминает РИА ФАН. Бывший депутат уехал из России, по некоторым данным, он находится на Украине, сообщает телеканал «360».

По словам собеседника РИА Новости, обыски проводят у администраторов связанных с Пономаревым Telegram-каналов «Утро февраля» и экс-муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в так называемом «Съезде народных депутатов» в Польше.

Кроме того, по словам источника, правоохранители проводят обыски у основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова.

