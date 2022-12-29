СМИ: В регионах проходят обыски по делу бывшего депутата Пономарева

Обыски проходят в семи регионах России в рамках уголовного дела о фейках о российской армии, возбужденного в отношении бывшего депутата Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-депутат Госдумы Пономарев заочно арестован по делу о фейках об армии

Ранее Пономарев был объявлен в розыск и заочно арестован по подозрению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, напоминает РИА ФАН. Бывший депутат уехал из России, по некоторым данным, он находится на Украине, сообщает телеканал «360».

По словам собеседника РИА Новости, обыски проводят у администраторов связанных с Пономаревым Telegram-каналов «Утро февраля» и экс-муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в так называемом «Съезде народных депутатов» в Польше.

Кроме того, по словам источника, правоохранители проводят обыски у основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РегионыИноагентыОбыски
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры