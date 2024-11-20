СМИ: В продаже появились новые Мерседесы российской сборки
20 ноября 202417:49
В России в продаже появились новые Мерседесы российской сборки, сообщает Авто.ру.
По данным издания, приобрести можно седан E-класса (W213) и кроссовер GLC второго поколения, собранные на подмосковном заводе в Есипово, который ранее принадлежал Mercedes-Benz. Новые машины собирались из машинокомплектов, доставшихся новому владельцу вместе с предприятием.
Обе модели продаются по цене 9,68 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет дилер «Автодом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru