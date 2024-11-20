СМИ: В продаже появились новые Мерседесы российской сборки

В России в продаже появились новые Мерседесы российской сборки, сообщает Авто.ру.

Китай и Lada: Названы партнеры «российского» Mercedes-Benz

По данным издания, приобрести можно седан E-класса (W213) и кроссовер GLC второго поколения, собранные на подмосковном заводе в Есипово, который ранее принадлежал Mercedes-Benz. Новые машины собирались из машинокомплектов, доставшихся новому владельцу вместе с предприятием.

Обе модели продаются по цене 9,68 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет дилер «Автодом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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