Блогера-трансгендера Хилми подозревают в распространении порнографии

Его подозревают в распространении порнографии. Он стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о драке Хилми с посетителем кафе быстрого питания в Москве.

