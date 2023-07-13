Блогера-трансгендера Хилми подозревают в распространении порнографии
13 июля 202300:40
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что задержан блогер-трансгендер Хилми Форкс, сообщает «РЕН ТВ».
Его подозревают в распространении порнографии. Он стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о драке Хилми с посетителем кафе быстрого питания в Москве.
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- Блогера-трансгендера Хилми подозревают в распространении порнографии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru