СМИ: в подмосковной резиденции Путина вырастили бананы

Корреспондент показал помещения, в котором российский лидер провел неформальные переговоры с главой правительства Индии Нарендрой Моди. В числе прочего в эфире продемонстрировали кадры из оранжереи, где растут банановые пальмы.

«Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее - здесь, в российских климатических условиях, вырастили бананы», - сказал журналист.

Визит премьер-министра Индии в Россию состоялся 8-9 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

