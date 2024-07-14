СМИ: в подмосковной резиденции Путина вырастили бананы

В оранжерее резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве вырастили бананы. Кадры продемонстрировал журналист Павел Зарубин на телеканале «Россия-1».

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Корреспондент показал помещения, в котором российский лидер провел неформальные переговоры с главой правительства Индии Нарендрой Моди. В числе прочего в эфире продемонстрировали кадры из оранжереи, где растут банановые пальмы.

«Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее - здесь, в российских климатических условиях, вырастили бананы», - сказал журналист.

Визит премьер-министра Индии в Россию состоялся 8-9 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Резиденция в Ново-Огарево. Фото с сайта ермак-инфо.рф
ТЕГИ:ФруктыПодмосковьеВладимир Путин

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