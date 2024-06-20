Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Россию Владимиру Путину пару собак породы пхунсан. Об этом сообщило радио «Голос Кореи».

Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Отмечается, что Ким Чен Ын презентовал российскому лидеру животных национальной северокорейской породы в саду Резиденции для почетных гостей «Кымсусан».

«Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — отмечает радио.

По данным «Голоса Кореи», в саду лидеры двух стран прогулялись и провели наполненную «чувством дружбы и искренности» беседу. В частности, Ким Чен Ын и Путин говорили о планах по укреплению двусторонних стратегических партнерских и союзных отношений.

Охотничьи собаки пхунсан были выведены в КНДР от северокорейских волков. Порода получила название от гор в округе Пхунсан, она почти неизвестна за пределами Северной Кореи.

Ранее президент России подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЦТАК / Рёнхап
ТЕГИ:ПодарокКНДРРоссияКим Чен ЫнВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры