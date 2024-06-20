Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан

Отмечается, что Ким Чен Ын презентовал российскому лидеру животных национальной северокорейской породы в саду Резиденции для почетных гостей «Кымсусан».

«Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — отмечает радио.

По данным «Голоса Кореи», в саду лидеры двух стран прогулялись и провели наполненную «чувством дружбы и искренности» беседу. В частности, Ким Чен Ын и Путин говорили о планах по укреплению двусторонних стратегических партнерских и союзных отношений.

Охотничьи собаки пхунсан были выведены в КНДР от северокорейских волков. Порода получила название от гор в округе Пхунсан, она почти неизвестна за пределами Северной Кореи.

Ранее президент России подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, напоминает 360.ru.

