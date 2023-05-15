СМИ: неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске
В городе Климовск Московской области неизвестные заминировали опору ЛЭП, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, прохожие нашли большую коробку, из которой торчали провода. Отмечается, что подозрительная находка была обнаружена около эстакады.
По место обнаружения коробки выехали сотрудники полиции, а также взрывотехники. В настоящее время специалисты устанавливают, представляет ли находка какую-либо опасность.
Ранее украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».
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