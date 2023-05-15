СМИ: неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске

В городе Климовск Московской области неизвестные заминировали опору ЛЭП, сообщает Telegram-канал 112.

Мэр Горловки: ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

По информации СМИ, прохожие нашли большую коробку, из которой торчали провода. Отмечается, что подозрительная находка была обнаружена около эстакады.

По место обнаружения коробки выехали сотрудники полиции, а также взрывотехники. В настоящее время специалисты устанавливают, представляет ли находка какую-либо опасность.

Ранее украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:Московская ОбластьВзрывное УстройствоЭлектричество

Горячие новости

Все новости

партнеры