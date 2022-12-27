СМИ: В Подмосковье задержали восемь бежавших из зоны СВО мобилизованных с оружием

Восемь вооруженных мобилизованных россиян, самовольно покинувших зону специальной военной операции, задержали в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Херсонской области местную жительницу задержали за передачу данных о ВС России

По данным СМИ, военнослужащие покинули территорию боевых действий и планировали добраться домой, в Калининградскую область.

«Они оставили свою часть и на попутках добрались до Подольска. Где и решили сдаться — в камуфляже и с оружием», — пишет Mash.

По данным Telegram-канала Shot, военные служили в части под Луганском. В Подольске мобилизованные самостоятельно пришли в отдел полиции, чтобы сдать три автомата АК-74 и четыре пулемета Калашникова.

Отмечается, что мобилизованных задержали и передали военной прокуратуре.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЗадержаниеМосковская Область
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