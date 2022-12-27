СМИ: В Подмосковье задержали восемь бежавших из зоны СВО мобилизованных с оружием

По данным СМИ, военнослужащие покинули территорию боевых действий и планировали добраться домой, в Калининградскую область.

«Они оставили свою часть и на попутках добрались до Подольска. Где и решили сдаться — в камуфляже и с оружием», — пишет Mash.

По данным Telegram-канала Shot, военные служили в части под Луганском. В Подольске мобилизованные самостоятельно пришли в отдел полиции, чтобы сдать три автомата АК-74 и четыре пулемета Калашникова.

Отмечается, что мобилизованных задержали и передали военной прокуратуре.

