В Херсонской области местную жительницу задержали за передачу данных о ВС России
Силовики задержали жительницу Херсонской области, передававшую координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — отметили в силовых структурах.
По данным оперативников, задержанная — 21-летняя жительница региона — находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента на агрессивно настроенных националистических ресурсах, отмечает «Свободная пресса».
Правоохранители передали все необходимые материалы в органы юстиции, пишет РИА ФАН. Задержанной грозит до 21 года лишения свободы.
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