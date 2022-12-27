В Херсонской области местную жительницу задержали за передачу данных о ВС России

Силовики задержали жительницу Херсонской области, передававшую координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — отметили в силовых структурах.

По данным оперативников, задержанная — 21-летняя жительница региона — находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента на агрессивно настроенных националистических ресурсах, отмечает «Свободная пресса».

Правоохранители передали все необходимые материалы в органы юстиции, пишет РИА ФАН. Задержанной грозит до 21 года лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФЗадержаниеХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры