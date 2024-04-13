СМИ: в Подмосковье задержали мужчину, обливавшего прохожих кислотой
В Московской области задержали мужчину, который обливал случайных прохожих кислотой, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, подозреваемого задержали на территории Люберецкого городского округа. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
Мужчина проживает в поселке Монино. Там же совершались нападения. Последнее произошло 10 апреля.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали байкера, подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. 34-летний мужчина скрывался в городе Белый Тверской области, передает «Радиоточка НСН».
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