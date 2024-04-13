СМИ: в Подмосковье задержали мужчину, обливавшего прохожих кислотой

По информации издания, подозреваемого задержали на территории Люберецкого городского округа. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Мужчина проживает в поселке Монино. Там же совершались нападения. Последнее произошло 10 апреля.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали байкера, подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. 34-летний мужчина скрывался в городе Белый Тверской области, передает «Радиоточка НСН».

