СМИ: В Подмосковье шесть дней ищут собаку, высаженную из электрички

В Подмосковье в течение шести дней ищут той-терьера, которого высадили из электрички. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Билет в один конец: Владелец Твикса рассказал подробности инцидента с питомцем

По данным СМИ, 16 января пес ехал вместе с хозяином, однако мужчину высадили из электрички после конфликта с другим пассажиром. Затем охранники нашли одинокого той-терьера, сфотографировали его и высадили на одной из станций.

Владелец собаки несколько дней безуспешно искал ее по всем станциям маршрута. В понедельник, 22 января, ему написал неизвестный мужчина и сообщил, что питомец находится у него. На данный момент хозяин еще не встретился с животным, детали ситуации уточняются.

Ранее всю страну потрясла история, приключившаяся на железнодорожной станции в Кирове, когда проводница в двадцатиградусный мороз высадила на платформе домашнего кота по кличке Твикс, поскольку решила, что он беспризорный. К его поискам подключилось пять тысяч россиян. Позже труп животного обнаружили в снегу неподалеку от железной дороги.

ОАО «РЖД» после инцидента с Твиксом решило изменить правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК», запретив сотрудникам высаживать питомцев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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