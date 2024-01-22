СМИ: В Подмосковье шесть дней ищут собаку, высаженную из электрички
В Подмосковье в течение шести дней ищут той-терьера, которого высадили из электрички. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, 16 января пес ехал вместе с хозяином, однако мужчину высадили из электрички после конфликта с другим пассажиром. Затем охранники нашли одинокого той-терьера, сфотографировали его и высадили на одной из станций.
Владелец собаки несколько дней безуспешно искал ее по всем станциям маршрута. В понедельник, 22 января, ему написал неизвестный мужчина и сообщил, что питомец находится у него. На данный момент хозяин еще не встретился с животным, детали ситуации уточняются.
Ранее всю страну потрясла история, приключившаяся на железнодорожной станции в Кирове, когда проводница в двадцатиградусный мороз высадила на платформе домашнего кота по кличке Твикс, поскольку решила, что он беспризорный. К его поискам подключилось пять тысяч россиян. Позже труп животного обнаружили в снегу неподалеку от железной дороги.
ОАО «РЖД» после инцидента с Твиксом решило изменить правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК», запретив сотрудникам высаживать питомцев, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области
- Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста
- Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
- В программу Берлинаре-2024 вошли 20 фильмов
- СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу
- Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин
- В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»
- «Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок
- Шолохова рассмешил указ Зеленского об «угнетении» украинцев в России
- В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru