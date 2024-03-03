СМИ: в Петербурге задержали блогера и музыканта Пророка Санбоя

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции прервали концерт андеграундного блогера и музыканта Пророка Санбоя (Геннадий Чернецов). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, 55-летний исполнитель выступал в Action Club. На опубликованных кадрах видно, как Чернецов покидает заведение в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. О причинах задержания не сообщается.

Артист занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что проехал 80 километров на велосипеде, не держась за руль и играя на гитаре.

Ранее стало известно о задержании рэпера Baby Melo (Гога Меладзе), в Петербурге. Его доставили в отделение полиции за пьянство с фанатами после концерта, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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