СМИ: в Петербурге задержали блогера и музыканта Пророка Санбоя

По информации издания, 55-летний исполнитель выступал в Action Club. На опубликованных кадрах видно, как Чернецов покидает заведение в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. О причинах задержания не сообщается.

Артист занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что проехал 80 километров на велосипеде, не держась за руль и играя на гитаре.

Ранее стало известно о задержании рэпера Baby Melo (Гога Меладзе), в Петербурге. Его доставили в отделение полиции за пьянство с фанатами после концерта, отмечает «Радиоточка НСН».

