СМИ: в Первоуральске пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс
В Первоуральске в Свердловской области школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой. Весь процесс они снимали на видео.
Один из роликов нашла в телефоне подростка его мать, после чего обратилась в правоохранительные органы, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя подростками.
По предварительным данным, групповым сексом девочка решила поздравить знакомых с 23 февраля.
Ранее в Москве мать 12-летней девочки вместе со своими приятелями устроили самосуд над 17-летнем подростком, который вступил в интимную близость со школьницей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru