СМИ: в Первоуральске пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс

В Первоуральске в Свердловской области школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой. Весь процесс они снимали на видео.

Один из роликов нашла в телефоне подростка его мать, после чего обратилась в правоохранительные органы, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя подростками.

По предварительным данным, групповым сексом девочка решила поздравить знакомых с 23 февраля.

Ранее в Москве мать 12-летней девочки вместе со своими приятелями устроили самосуд над 17-летнем подростком, который вступил в интимную близость со школьницей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

