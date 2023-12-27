Московскому подростку взрослые устроили самосуд за обоюдный секс со школьницей

В Москве мать 12-летней девочки вместе со своими приятелями устроили самосуд над 17-летнем подростком, который вступил в интимную близость со школьницей, сообщает «РЕН ТВ».

В ночь на 16 декабря школьница отпросилась у матери к подруге с ночевкой, однако на самом деле она провела ночь с 17-летним юношей. Позже она рассказала своей матери об этом, отметив, что в интимную близость с парнем она вступала по обоюдному согласию. Женщина не поверила и нашла данные парня, назначив с ним встречу, на которую приехала с несколькими друзьями – мужчиной и женщиной. Взрослые схватили подростка и удерживали, вызвав сотрудников правоохранительных органов.

Мать юноши сообщила полиции, что ей поступил звонок от неизвестной, которая сообщила о случившемся и потребовала 50 тысяч рублей. За эту сумму женщина была готова не вызывать полицейских. Договориться не получилось. Сам подросток, над которым устроили самосуд, получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом носа, множественные ссадины, ушиб мягких тканей. Его госпитализировали.

