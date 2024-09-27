СМИ: В первой половине 2024 году россияне потратили на кроссовки 45 млрд рублей

В 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь было потрачено 32 миллиарда рублей. В 2022 году показатель составил 18 миллиардов рублей, а в 2021 - и 17,1 миллиарда рублей. Эксперты объясняют возросший спрос трендом на здоровый образ жизни.

Уточняется, что в первой половине 2024 года средняя стоимость пары кроссовок в России составляла 3699 рублей, что на 500 рублей больше, чем годов ранее. В 2022 и 2021 году стоимость спортивной обуви, напротив, была больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что обороты спортзалов и фитнес-центров в России в 2023 году выросли на 20%. При этом число покупок спорттоваров год к году выросло на 7%. В среднем россияне тратят на фитнес 33 тысячи рублей в год, москвичи готовы отдать за занятия спортом 43 тысячи рублей в год, передает «Радиоточка НСН».

