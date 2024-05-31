Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17% в преддверии лета

Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17% перед летом, следует из подсчетов ВТБ и Первого ОФД.

Общий объем трат на салоны красоты, косметологические услуги, спортивные клубы и магазины составил весной 2024 12 миллиардов рублей.

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Отмечается, что активное развитие на рынке фитнес-услуг новых бюджетных сетей привело к увеличению за год почти вдвое рыночной доли клубов с рекуррентными, то есть помесячными, платежами.

Услуги фитнес-клубов подорожали в 2023 году на 11%, снижения цен не стоит ждать и в дальнейшем, поскольку растет их себестоимость, однако число клиентов фитнес-центров увеличилось до 6,5 млн человек, заявила ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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