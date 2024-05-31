Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17% в преддверии лета

Отмечается, что активное развитие на рынке фитнес-услуг новых бюджетных сетей привело к увеличению за год почти вдвое рыночной доли клубов с рекуррентными, то есть помесячными, платежами.

Услуги фитнес-клубов подорожали в 2023 году на 11%, снижения цен не стоит ждать и в дальнейшем, поскольку растет их себестоимость, однако число клиентов фитнес-центров увеличилось до 6,5 млн человек, заявила ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева «Радиоточке НСН».

