СМИ: в Париже расследуют законность покупки дочерью Керимова вилл на Ривьере

Прокуратура Парижа ведёт расследование по факту приобретения дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова недвижимости на французской Ривьере, сообщает Bloomberg.

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Источники агентства отметили, что ведомство «изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами». Отмечается, что несколько лет назад этим вопросом уже интересовались в рамках возбужденного в Ницце дела об отмывании денег.

Собеседники добавили, что в июньском отчёте специализированного ведомства по борьбе с отмыванием денег говорится от сумме в 279 млн долларов, которые Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности. Утверждается, что большую часть средств она получила от брата Саида.

Ранее в отношении Керимова были введены санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишут «Известия».

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ТЕГИ:РасследованияПарижНедвижимостьСулейман Керимов
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