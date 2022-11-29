СМИ: в Париже расследуют законность покупки дочерью Керимова вилл на Ривьере
Прокуратура Парижа ведёт расследование по факту приобретения дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова недвижимости на французской Ривьере, сообщает Bloomberg.
Источники агентства отметили, что ведомство «изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами». Отмечается, что несколько лет назад этим вопросом уже интересовались в рамках возбужденного в Ницце дела об отмывании денег.
Собеседники добавили, что в июньском отчёте специализированного ведомства по борьбе с отмыванием денег говорится от сумме в 279 млн долларов, которые Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности. Утверждается, что большую часть средств она получила от брата Саида.
Ранее в отношении Керимова были введены санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишут «Известия».
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