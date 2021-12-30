Керимов стал самым обедневшим в 2021 году российским миллиардером

Семья сенатора владеет 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс». По оценке издания, из-за снижения цен на золото потери Керимова в уходящем году составили $5,99 млрд, что уменьшило его состояние до $14,92 млрд.

Вторым по размеру потерь стал основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, чьё состояние сократилось на $2,9 млрд и составило $9,2 млрд. Эксперты объясняют потери бизнесмена, в том числе, действующими в отношении него санкциями США.

Третье место в списке самых обедневших российских миллиардеров занял основной бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, чьё состояние уменьшилось из-за пандемийных ограничений на $668 млн - до $1,8 млрд.

Также в ТОП-10 обедневших в 2021 году миллиардеров вошли потерявший $615 млн совладелец УГМК Андрей Козицын и лишившийся $414 млн основной акционер АФК «Система» Евгений Евтушенков.

Кроме того, в список попали владелец сети кинотеатров «Синема Парк» Александр Мамут, основатель компании по разработке программного обеспечения Domo Гавриил Юшваев, основной акционер буровой компании Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и основатель Crocus Group Араз Агаларов.

Ранее Forbes назвал американского предпринимателя Илона Маска богатейшим человеком мира, его состояние оценивалось в $203,4 млрд, сообщает RT.