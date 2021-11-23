Экс-замначальника департамента Росгвардии Копытов арестован за взятку

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Копытов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его адвокат уже обжаловал решение суда.