Экс-замначальника департамента Росгвардии Копытов арестован за взятку
235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Копытов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его адвокат уже обжаловал решение суда.
По данным «Коммерсантъ», два года назад экс-замначальника департамента Росгвардии получил от представителей компании «Спецшвейснаб» (ООО «СШС»), которая поставляла в подразделение форму, взятки на сумму десять миллионов рублей. Размер незаконных выплат за заключение дополнительных контрактов с организацией составил около двух миллиардов рублей.
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