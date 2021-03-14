СМИ: В Омане заблокирован Clubhouse
В Омане власти заблокировали приложение социальной сети Clubhouse. Причина – в отстутствии регистрации в стране. Об этом сообщает агентство WAF.
«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане», - Цитирует РИА Новости ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).
Законодательство Омана запрещает использование в стране приложений для общения по интернету посредством зашифрованных каналов (VoIP). Некоторые послабления были введены для обеспечения работы государственных учреждений в период пандемии коронавируса.
Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.
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