СМИ: В Омане заблокирован Clubhouse

«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане», - Цитирует РИА Новости ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Законодательство Омана запрещает использование в стране приложений для общения по интернету посредством зашифрованных каналов (VoIP). Некоторые послабления были введены для обеспечения работы государственных учреждений в период пандемии коронавируса.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.