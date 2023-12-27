СМИ: в офисах Ивлеевой начались обыски

В настоящее время налоговое ведомство заинтересовано в сборе всей информации о деятельности Ивлеевой, связанной с её коммерческой деятельностью. Проверяется вся документация по продажам чипсов, газировки, рекламы в социальных сетях и курсов.

По данным СМИ, организатора «голой вечеринки» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до конца января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

