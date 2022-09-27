СМИ: В Новосибирске экс-сенатора Лаптева задержали по подозрению в получении взятки

Депутата законодательного собрания Новосибирской области, экс-сенатора Владимира Лаптева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах власти региона.

По словам собеседника агентства, Следственный комитет возбудил в отношении Лаптева уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

СМИ: Руководство оборонного завода в Дзержинске арестовали по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, возглавлявший комиссию заксобрания по экологии парламентарий предложил одному из депутатов занять должность в этом комитете, оплачиваемую из бюджета. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую за год было начислено около 900 тысяч рублей. Отмечается, что Лаптев распорядился средствами по своему усмотрению.

Ранее суд отправил под домашний арест главу управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина, подозреваемого в получении взяток, напоминает телеканал «360». По данным следствия, чиновник получил от местного предпринимателя стройматериалы стоимостью более 2 млн рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиВзяткаЗадержаниеНовосибирская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры