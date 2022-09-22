СМИ: Руководство оборонного завода в Дзержинске арестовали по подозрению во взяточничестве

Кроме того, издание отмечает, что во взяточничестве заподозрили и экс-гендиректора завода им. Свердлова, председателя совета директоров АО «Техмашсервис» Вадима Рыбина. Однако бывший руководитель предприятия согласился сотрудничать со следствием и был освобожден из-под заключения.

По данным следствия, Шумской, Зозуля, Рыбин и другие лица организовали систему получения незаконных вознаграждений от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ. Также топ-менеджеры получали откаты от организаций, которые покупали продукцию завода по завышенным ценам.

Отмечается, что в сделке участвовали посредники, которые помогали искусственно повысить цены на вещества. ФСБ подозревают задержанных в получении взяток и с других сделок. Сумма откатов по установленным эпизодам превысила 33 млн рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что обвинения арестованным пока не предъявлены.

Ранее бывшего вице-премьера правительства Алтая Роберта Пальталлера приговорили к 14 годам колонии по делу о коррупции и превышении должностных полномочий, напоминает РЕН ТВ.

