СМИ: Руководство оборонного завода в Дзержинске арестовали по подозрению во взяточничестве

Генерального директора ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрия Шумского и главу холдинга «Спецхимия» (входит в «Ростех»), гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозулю арестовали до 19 ноября по подозрению в получении взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.

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Кроме того, издание отмечает, что во взяточничестве заподозрили и экс-гендиректора завода им. Свердлова, председателя совета директоров АО «Техмашсервис» Вадима Рыбина. Однако бывший руководитель предприятия согласился сотрудничать со следствием и был освобожден из-под заключения.

По данным следствия, Шумской, Зозуля, Рыбин и другие лица организовали систему получения незаконных вознаграждений от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ. Также топ-менеджеры получали откаты от организаций, которые покупали продукцию завода по завышенным ценам.

Отмечается, что в сделке участвовали посредники, которые помогали искусственно повысить цены на вещества. ФСБ подозревают задержанных в получении взяток и с других сделок. Сумма откатов по установленным эпизодам превысила 33 млн рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что обвинения арестованным пока не предъявлены.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводВзяткиАрест
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