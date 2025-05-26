СМИ: В Новой Москве со стрельбой задержали преступников, укравших 127 млн рублей
Преступников, укравших у курьера чемодан со 127 млн рублей, задержали в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Уточняется, что накануне неизвестные ограбили 34-летнего курьера Дмитрия возле башни «Империал» в Москва-сити, который перевозил 127 млн рублей наличными. На заказ он получил 10 тысяч рублей.
В понедельник, 26 мая, в результате оперативных мероприятий правоохранителям удалось задержать грабителей. При задержании один из них открыл огонь, однако был обезврежен. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что по данному инциденту заведено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушел из жизни актер и режиссер Пиро Милькани
- Балет «Спящая красавица» покажут в кинотеатрах в память о Григоровиче
- Сборы фильма «Кракен» достигли миллиарда рублей
- Песков назвал опасным снятие ограничений с передаваемого Украине оружия
- Сборник с неизвестными песнями Шаинского выпустят к юбилею композитора
- СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери
- Путин поддержал предложение усилить контроль за госзакупками
- Грабитель вынес сейф с 10 млн рублей из квартиры на северо-западе Москвы
- Собянин: Отражена атака пяти летевших на Москву беспилотников
- Путин: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru