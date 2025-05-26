СМИ: В Новой Москве со стрельбой задержали преступников, укравших 127 млн рублей

Преступников, укравших у курьера чемодан со 127 млн рублей, задержали в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Уточняется, что накануне неизвестные ограбили 34-летнего курьера Дмитрия возле башни «Империал» в Москва-сити, который перевозил 127 млн рублей наличными. На заказ он получил 10 тысяч рублей.

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В понедельник, 26 мая, в результате оперативных мероприятий правоохранителям удалось задержать грабителей. При задержании один из них открыл огонь, однако был обезврежен. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что по данному инциденту заведено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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