СМИ: В Новой Москве со стрельбой задержали преступников, укравших 127 млн рублей

Преступников, укравших у курьера чемодан со 127 млн рублей, задержали в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Уточняется, что накануне неизвестные ограбили 34-летнего курьера Дмитрия возле башни «Империал» в Москва-сити, который перевозил 127 млн рублей наличными. На заказ он получил 10 тысяч рублей.