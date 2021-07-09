СМИ: В Норвегии у привившихся вакциной Pfizer женщин увеличилась грудь

Жительницы Норвегии сообщили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer: у женщин увеличилась грудь. Об этом сообщает NRK.

Семнадцатилетняя норвежка Эмма поделилась в TikTok, что через две недели после прививки у нее заметно выросла грудь. Пользователи соцсети в комментариях рассказали девушке об аналогичных историях.

Как отметил врач Генрих Бакманн, увеличение размера груди может быть вполне естественным последствием вакцинации. По словам медика, после инъекции временно увеличиваются лимфоузлы, из-за чего грудь кажется больше.

Об этом заявил и специалист Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркнув, что такой эффект наблюдается примерно у 10% привившихся женщин.

Как отметили в норвежском представительстве Pfizer, ранее подобных побочных эффектов не отмечалось, однако сотрудники компании не исключили подобных случаев.

Между тем Минздрав Аргентины выяснил, какая побочная реакция встречается чаще всего после вакцинации российским препаратом «Спутник V». По данным медиков, наиболее распространенные эффекты - головная боль и повышение температуры, пишет «Свободная пресса».

