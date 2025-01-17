«Предатель и бандит!»: Зюганов заявил, что для задержания Чубайса собраны все материалы
Геннадий Зюганов заявил НСН, что Чубайсу следует предъявить обвинение в предательстве страны и распродаже собственности РФ за 3% от стоимости.
Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс напрямую участвовал в «распродаже» российской собственности, это преступление не имеет срока давности, так как касается суверенитета страны, заявил НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить служебную деятельность Анатолия Чубайса на признаки преступлений. Зюганов заявил, что на Чубайса уже собраны все материалы.
«Когда мы выносили импичмент Ельцину, мы обобщили все преступления, в том числе и преступления Чубайса. Там было пять бюллетеней, включая предательство нашей страны, распродажу нашей собственности за бесценок. Чубайс участвовал в продаже нашей собственности за 3% от реальной стоимости. Разрушались целые предприятия и отрасли. Мы давно официально обратились, просили дать заключение о той бандитской приватизации, которую проводил Чубайс. Это главное. Предательство властей в свое время по своим разрушительным последствиям оказалось больше одной и второй войны. После войны было падение ВВП в 23%, а в результате их решений – 25%. Это преступление, у которого нет срока давности, так как это сказалось на нашем суверенитете», - отметил он.
По словам Зюганова, Чубайсу просто дали возможность «отсидеться» в «Роснано», а потом отпустили, но это политический вопрос, так как в юридическом смысле на него есть все материалы.
«Было и второе преступление в РАО «ЕЭС». Единая энергосистема СССР была самой эффективной в мире, ей гордились все, это восьмое чудо света было. Чубайс разделил систему на 260 «кусков» и распродал, купили в основном иностранцы. Они обещали модернизацию сетей и электростанций, а закончилось все взрывом на Саяно-Шушенской ГЭС. А «Роснано» - это уже третий этап, в «Роснано» ему дали отсидеться, он обещал нанотехнологии, а оказался главным наножуликом. По нему давно скучает «Матросская тишина». Не надо было его никуда отпускать, на него есть все материалы. Это вопрос политической воли, не юридический», - заключил собеседник НСН.
С 2008 по 2020 год Чубайс занимал должность гендиректора «Роснано», а затем получил пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.
В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин прокомментировал отъезд Чубайса. Глава государства предположил, что он опасается возбуждения каких-либо уголовных дел против него, напоминает «Радиоточка НСН».
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