«Предатель и бандит!»: Зюганов заявил, что для задержания Чубайса собраны все материалы

«Когда мы выносили импичмент Ельцину, мы обобщили все преступления, в том числе и преступления Чубайса. Там было пять бюллетеней, включая предательство нашей страны, распродажу нашей собственности за бесценок. Чубайс участвовал в продаже нашей собственности за 3% от реальной стоимости. Разрушались целые предприятия и отрасли. Мы давно официально обратились, просили дать заключение о той бандитской приватизации, которую проводил Чубайс. Это главное. Предательство властей в свое время по своим разрушительным последствиям оказалось больше одной и второй войны. После войны было падение ВВП в 23%, а в результате их решений – 25%. Это преступление, у которого нет срока давности, так как это сказалось на нашем суверенитете», - отметил он.

По словам Зюганова, Чубайсу просто дали возможность «отсидеться» в «Роснано», а потом отпустили, но это политический вопрос, так как в юридическом смысле на него есть все материалы.

«Было и второе преступление в РАО «ЕЭС». Единая энергосистема СССР была самой эффективной в мире, ей гордились все, это восьмое чудо света было. Чубайс разделил систему на 260 «кусков» и распродал, купили в основном иностранцы. Они обещали модернизацию сетей и электростанций, а закончилось все взрывом на Саяно-Шушенской ГЭС. А «Роснано» - это уже третий этап, в «Роснано» ему дали отсидеться, он обещал нанотехнологии, а оказался главным наножуликом. По нему давно скучает «Матросская тишина». Не надо было его никуда отпускать, на него есть все материалы. Это вопрос политической воли, не юридический», - заключил собеседник НСН.

С 2008 по 2020 год Чубайс занимал должность гендиректора «Роснано», а затем получил пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.

В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин прокомментировал отъезд Чубайса. Глава государства предположил, что он опасается возбуждения каких-либо уголовных дел против него, напоминает «Радиоточка НСН».

