СМИ: В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет»
Бывший вице-президент Российского футбольного союза, а ныне гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан в Москве, сообщил Telegram-канал 112.
Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, Анохин передал сотруднику силовых структур 50 млн рублей.
Получатель денег так же задержан.
Анохин занимает пост гендиректора компании с 2022 года. Также он является известным футбольным фукционером: с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года мужчина возглавлял ФК «Химки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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