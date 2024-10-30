СМИ: В Москве задержали помощника депутата с поддельными номерами на Lexus
В Москве на улице Дубининская произошел инцидент с автомобилем Lexus LX750, сообщает «МК».
Патрульные остановили машину, оборудованную проблесковыми маячками и имеющую затемненные стекла, для проверки документов.
За рулем находился 29-летний мужчина, который представил удостоверение помощника депутата Государственной думы Виктора Смирнова.
Однако в ходе проверки правоохранительные органы выяснили, что госномера на Lexus являются подложными и принадлежат другому транспортному средству. В настоящее время по этому факту проводится проверка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru