СМИ: В Москве задержали помощника депутата с поддельными номерами на Lexus

В Москве на улице Дубининская произошел инцидент с автомобилем Lexus LX750, сообщает «МК».

Патрульные остановили машину, оборудованную проблесковыми маячками и имеющую затемненные стекла, для проверки документов.

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За рулем находился 29-летний мужчина, который представил удостоверение помощника депутата Государственной думы Виктора Смирнова.

Однако в ходе проверки правоохранительные органы выяснили, что госномера на Lexus являются подложными и принадлежат другому транспортному средству. В настоящее время по этому факту проводится проверка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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