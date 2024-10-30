СМИ: В Москве задержали помощника депутата с поддельными номерами на Lexus

Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 9,4% Турция начала поставлять в РФ сливочное масло Суд в Якутии приговорил к пожизненному сроку убийцу четырех человек в Мирном Генконсульство РФ в Барселоне не имеет данных о пострадавших россиянах от наводнения Житель Раменского сумел купить три MacBook Pro 14 за 1107 рублей