СМИ: Лидер Таганской ОПГ Рабинович скончался в московском СИЗО

По предварительной информации, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. В материале уточняется, что самочувствие Рабиновича резко ухудшилось сегодня ночью.

Рабинович вместе с членами Таганской ОПГ обвинялся в пособничестве и убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан), он Также на его счету похищение, ограбление и убийство предпринимателя Алексея Покровского и ряд других преступлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

