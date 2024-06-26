СМИ: Лидер Таганской ОПГ Рабинович скончался в московском СИЗО
Главарь Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович (известный как Гриша Таганский) умер в возрасте 67 лет в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, не дожив до суда. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. В материале уточняется, что самочувствие Рабиновича резко ухудшилось сегодня ночью.
Рабинович вместе с членами Таганской ОПГ обвинялся в пособничестве и убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан), он Также на его счету похищение, ограбление и убийство предпринимателя Алексея Покровского и ряд других преступлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru