СМИ: Лидер Таганской ОПГ Рабинович скончался в московском СИЗО

Главарь Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович (известный как Гриша Таганский) умер в возрасте 67 лет в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, не дожив до суда. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку

По предварительной информации, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. В материале уточняется, что самочувствие Рабиновича резко ухудшилось сегодня ночью.

Рабинович вместе с членами Таганской ОПГ обвинялся в пособничестве и убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан), он Также на его счету похищение, ограбление и убийство предпринимателя Алексея Покровского и ряд других преступлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьСИЗОКриминал

Горячие новости

Все новости

партнеры