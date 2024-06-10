Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщает РИА Новости.
В мае присяжные вынесли обвинительный вердикт Медведеву и участникам его банды, напоминает RT. По данным следствия, криминальный авторитет с соучастниками убили главу ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть землей предприятия. Также банда вымогала деньги у подмосковных предпринимателей, совершала убийства, чтобы устранить конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, причиняла вред здоровью различной тяжести, совершала поджоги.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — постановил судья.
Фигуранту также назначен штраф в 5 млн рублей.
По данным Следственного комитета, члены банды, которые проходили по делу, в зависимости от своей роли были признаны виновными в бандитизме, убийствах, вымогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, организации и участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru