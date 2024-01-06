СМИ: В Москве скончался внук Никиты Хрущева
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 69-летний Алексей Аджубей умер в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Уточняется, что мужчина долго не открывал дверь своей квартиры в доме на Тверской улице, и его друг вызвал полицию и «скорую помощь».
На видео, которое сняли «Известия» около дома Аджубея, стоят машины медиков и правоохранителей.
По данным Телеканала «360», мужчина прервал разговор по телефону со своим знакомым, и тот вызвал представителей экстренных служб и полицейских, которые застали Аджубея мертвым.
О причине смерти не сообщается.
Алексей Аджубей являлся сыном российской журналистки Рады Аджубей (дочери Никиты Хрущева и его второй супруги Нины Кухарчук) и советского журналиста, бывшего главреда газет «Известия» и «Комсомольская правда» Алексея Аджубея.
Ранее в Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан . Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на британские СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru