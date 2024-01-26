СМИ: В Москве шестиклассницу поймали в школе с мефедроном

На юго-востоке Москвы шестиклассницу, которая состоит в «ЧВК Редан», поймали с мефедроном. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за попытки суицида, в связи с чем учителя пристально за ней следят.

Педагогов также смущало ее участие в неформальной группе. Они узнали о наличии наркотиков у девочки, когда в один из дней у нее из портфеля в присутствии заместителя директора школы выпал пакетик с порошком.

Школьница и ее подруга пытались убежать, но их успел поймать социальный работник. Впоследствии выяснилось, что они покупали наркотики в даркнете. Дети объяснили, что их завербовали, чтобы прятать закладки.

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ФОТО: РИА Новости
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