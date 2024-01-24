В Омской области задержали экс-бойца СВО с оптовой партией мефедрона

Ранее мужчина дважды был судим за наркотики. В 2022 году суд назначил ему 12 лет и 2 месяца в исправительной колонии особого режима, откуда он направился на спецоперацию. Позже Монаенков сменил фамилию, став Миллиардером. В правоохранительных органах не исключают, что он принял такое решение в надежде, что новое имя принесет ему успех.

По информации издания, после задержания на экс-бойца СВО завели новое уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Хакасии россиянина, который намеревался сбыть в регионе наркотики по заданию интернет-магазина из Украины. Силовики изъяли у молодого человека 500 граммов мефедрона, напоминает «Радиоточка НСН».

