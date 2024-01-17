Суд в Бишкеке арестовал 11 журналистов нескольких изданий
Суд в столице Киргизии Бишкеке отправил под арест 11 журналистов местных изданий, передает информационное агентство 24.kg.
Журналисты пробудут под стражей два месяца. Среди арестованных — действующие сотрудники порталов Temirov Live, «ПолитКлиники», «Арча медиа» и других изданий.
Накануне силовики провели обыски в домах сотрудников ряда киргизских СМИ. В пресс-службе МВД республики заявили, что обнаружили призывы к массовым беспорядкам в соцсетях изданий.
В интервью изданию «Кабар» президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о предотвращении попытки государственного переворота. По его словам, заговорщики планировали массовые беспорядки и теракты, отмечает «Радиоточка НСН».
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