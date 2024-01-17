Суд в Бишкеке арестовал 11 журналистов нескольких изданий

Минобороны РФ заявило об ударе по пункту размещения наемников из Франции в Харькове Рубль заметно упал к доллару и евро на Мосбирже после роста с начала года Рейтинговые агентства отказались объявлять дефолт в случае конфискации активов РФ Музыкант Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Научный Академик ВРАЛ-2023»