Суд в Бишкеке арестовал 11 журналистов нескольких изданий

Суд в столице Киргизии Бишкеке отправил под арест 11 журналистов местных изданий, передает информационное агентство 24.kg.

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Журналисты пробудут под стражей два месяца. Среди арестованных — действующие сотрудники порталов Temirov Live, «ПолитКлиники», «Арча медиа» и других изданий.

Накануне силовики провели обыски в домах сотрудников ряда киргизских СМИ. В пресс-службе МВД республики заявили, что обнаружили призывы к массовым беспорядкам в соцсетях изданий.

В интервью изданию «Кабар» президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о предотвращении попытки государственного переворота. По его словам, заговорщики планировали массовые беспорядки и теракты, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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