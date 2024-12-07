СМИ: В Москве правоохранители провели рейды по ночным клубам
Правоохранительные органы в ночь на 7 декабря провели рейды в ночных клубах Sisters и Bizarre в Москве. Об этом пишут Известия.
Так, в Sisters силовики допросили всех посетителей и провели обыски. В клубе работали сотрудники ОМОН и кинологи с собаками, у одного из гостей обнаружили запрещенные вещества. Кроме того, посетитель сообщил, что в заведении могут быть лица нетрадиционной ориентации.
При этом в клубе Bizarre правоохранители нашли сценические костюмы и инвентарь для БДСМ.
На минувшей неделе СМИ сообщили, что ОМОН провел рейды в московских клубах Mono и Arma.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru