СМИ: В Москве правоохранители провели рейды по ночным клубам

Правоохранительные органы в ночь на 7 декабря провели рейды в ночных клубах Sisters и Bizarre в Москве. Об этом пишут Известия.

Так, в Sisters силовики допросили всех посетителей и провели обыски. В клубе работали сотрудники ОМОН и кинологи с собаками, у одного из гостей обнаружили запрещенные вещества. Кроме того, посетитель сообщил, что в заведении могут быть лица нетрадиционной ориентации.

При этом в клубе Bizarre правоохранители нашли сценические костюмы и инвентарь для БДСМ.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что ОМОН провел рейды в московских клубах Mono и Arma.

