Две сотрудницы Госдепа с июля погибли в ДТП в США
30 августа 202222:22
Два сотрудницы Госдепа погибли в ДТП в США в течение последних двух месяцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что обе погибли под колесами грузовиков во время езды на велосипеде. Одна из женщин - 42-летняя Сара Лангенкэмп - была экс-сотрудницей американского посольства в Киеве, вторая - 40-летняя Шон О"Доннел – работала представителем США в Индии.
Одно из ДТП произошло в центре Вашингтона, второе - в штате Мэриленд.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru