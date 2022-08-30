Две сотрудницы Госдепа с июля погибли в ДТП в США

Отмечается, что обе погибли под колесами грузовиков во время езды на велосипеде. Одна из женщин - 42-летняя Сара Лангенкэмп - была экс-сотрудницей американского посольства в Киеве, вторая - 40-летняя Шон О"Доннел – работала представителем США в Индии.

Одно из ДТП произошло в центре Вашингтона, второе - в штате Мэриленд.

