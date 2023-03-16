СМИ: в Москве отменили большой концерт в честь присоединения Крыма

Собеседник агентства утверждает, что было принято решение изменить формат празднования.

«Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Обратите внимание, что большого концерта не будет», — заявил источник.

Официальных сообщений об отмене большого концерта не было.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские власти попробуют устроить провокации к 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает RT.

