СМИ: в Москве отменили большой концерт в честь присоединения Крыма

Большой концерт на стадионе «Лужники» в Москве, приуроченный к присоединению Крыма 18 марта, отменили, сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник в волонтерских кругах.

Путин проведет совещание и мероприятие по случаю годовщины присоединения Крыма

Собеседник агентства утверждает, что было принято решение изменить формат празднования.

«Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Обратите внимание, что большого концерта не будет», — заявил источник.

Официальных сообщений об отмене большого концерта не было.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские власти попробуют устроить провокации к 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛужникиКонцертПрисоединение Крыма К России
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