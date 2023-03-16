СМИ: в Москве отменили большой концерт в честь присоединения Крыма
Большой концерт на стадионе «Лужники» в Москве, приуроченный к присоединению Крыма 18 марта, отменили, сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник в волонтерских кругах.
Собеседник агентства утверждает, что было принято решение изменить формат празднования.
«Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Обратите внимание, что большого концерта не будет», — заявил источник.
Официальных сообщений об отмене большого концерта не было.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские власти попробуют устроить провокации к 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает RT.
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